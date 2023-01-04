Миротворческие силы ООН станут способом положить конец российскому контролю над станцией.

Украина хочет, чтобы ООН отправила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без договоренности с Россией о создании там зоны безопасности.

Об этом заявил глава украинской государственной атомной энергетической компании "Энергоатом" Петр Котин, пишет Reuters.

Он считает, что отсутствие сделки о зоне безопасности на ЗАЭС означает, что Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, должен разместить миротворцев.

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"Проблема в том, что нет решения на уровне МАГАТЭ. Процесс не продвигается вперед. Мы бы предложили вывести эту проблему на новый уровень", - сказал Котин.

Он сказал, что миротворческие силы станут способом положить конец российскому контролю над станцией. Однако отсутствие зоны безопасности может усложнить определение границ зоны контроля миссии по поддержанию мира, потенциально подвергая миротворцев опасности.

Ситуация на ЗАЭС - подробности

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС-Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

В начале декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется до конца года найти решение по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в промышленной зоне АЭС обнаружено около 300 мин, которые были брошены российскими оккупантами.