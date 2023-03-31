По мнению премьер-министра Венгрии, мировая война — это реальная опасность в настоящий момент.

Вопрос отправки миротворческих войск в Украину становится "все более легитимным". Европейские страны приблизились к этой, казалось бы, "непроходимой границе".

Такими заявлениями в комментариях изданию 24.hu отметился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что с развитием боевых действий в Украине вопрос отправки миротворческих войск становится "все более легитимным".

"Мы близки к этой, казалось бы, непроходимой границе", — заявил чиновник. Однако Орбан не уточнил, о каких именно войсках идет речь, и кто из стран-членов ЕС готов обсуждать этот вопрос.

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Премьер-министр сослался на безопасность Венгрии, которая, по его словам, находится под угрозой из-за рисков эскалации боевых действий в Украине.

"Угроза мировой войны — это не литературная гипербола. Это реальная опасность в настоящий момент", — добавил Орбан.

Венгерскому премьеру не нравится, что число стран "поддерживающих мир, а не войну, не увеличивается". Цели насчет прекращения огня и организации мирных переговоров не достигнуты. А подавляющее большинство европейских государств продолжают отправлять Украине все более весомую военную помощь.

Отправка миротворцев в Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в марте 2022 года сообщил, что в Евросоюзе выросла поддержка введения миротворцев в Украину. Однако президент Владимир Зеленский не поддержал такую идею.

После этого генсек НАТО очертил позицию Альянса по поводу войны. Военно-политический блок решил не вводить свои армии в Украину и не закрывать небо над нашей страной.

В начале 2023 года Украина пригласила миротворцев ООН на ЗАЭС. Они смогли бы положить конец временной оккупации атомной электростанции.

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