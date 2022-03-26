Но остаются те, кто скептически воспринимает перспективу введения миротворцев в Украину.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечает увеличение уровня поддержки введения миротворческой миссии Альянса в Украину.

Об этом он заявил во время визита в Брюссель, сообщает RMF24.

"Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", - сказал он.

Также он отметил, что остаются те, что скептически воспринимает перспективу введения миротворцев в Украину. Он посоветовал им представить, что вся Украина становится Мариуполем - "разбомбленным городом, из которого вынуждены бежать люди".

Миротворцы НАТО в Украине: что известно

15 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введения миротворческой миссии в Украине. По его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что Альянс не будет размещать войска в Украине.

В частности, когда его попросили отреагировать на предложение Польши отправить силы Альянса в Украину для миротворческой миссии, он заявил: "Мы поддерживаем мирные усилия. Мы призываем Россию и президента Путина вывести их войска, но мы не имеем планов по размещению войск НАТО на земле в Украине".

24 марта по итогам чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса Столтенберг заявил, что предложение Польши о размещении миротворческих сил в Украине не нашло поддержки.

Ряд стран НАТО, в частности, Венгрия и Германия, выступили решительно против введения миротворцев Альянса в Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров угрожал, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

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