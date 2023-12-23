Бывший президент РФ перед новогодними праздниками отметился "больной идеей" внести правки в УК Украины.

У бывшего президента России Дмитрия Медведева случилось "предновогоднее обострение" из-за Украины.

В своих социальных сетях он отметился идеей сажать украинцев на 7 лет за подготовку к приготовлению или распространение рецептов известных салатов зимнего праздничного застолья: "селедка под шубой" и "оливье". Медведев предложил внести соответствующие правки в УК Украины.

"Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, - наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления", - написал он в Telegram.

В продолжение темы, Медведев предложил давать срок от 7 до 17 лет людям, которые не усвоили "урок", и в течение года с момента первого "деяния" вновь взялась за "оливье" и "селедку под шубой". Аналогичную меру наказания стоит ввести для тех, кто готовил новогодние салаты "с использованием служебного положения", считает действующий замглавы Совбеза РФ.

"Пожизненное" Медведев рассматривает для тех, кто ест "оливье" с "шубой" в государственные праздники Украины, и запивает их крымскими, кавказками винами, иле же "русской водкой".

"Примечание. Лицо освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1–3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названых блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев", - нафантазировал чиновник.

Симоньян слила в сеть "украинскую" колбасу

На прошлой неделе российская пропагандистка Маргарита Симоньян сделала провокационную публикацию, показав россиянам "украинскую колбасу" и "донецкое сало". Фото, как утверждала Симоньян, было сделано на одному из рынков России. В ответ сеть заявила, что цены на продукты в РФ "аховые", и что "цепляться к названиям - удел недалеких".

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