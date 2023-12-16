В РФ заговорили о "Киевском торте" и "украинских" бубликах.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян не на шутку "возбудила" россиян в сети, показав им фото "украинской" колбасы, ценой 2500 рублей за килограмм.

Главный редактор пропагандистского RT сделала провокационную публикацию в своих социальных сетях, с подтекстом, что на рынке РФ такие продукты есть, и никто за это "морду не бьет".

"На рынке сегодня. И никто не бьет морду продавцу. Ну, разве что за ценник", - написала она.

Это не на шутку взволновало россиян: в комментариях некоторых отметили, что "Киевский торт" у них тоже есть. Не обошли вниманием и момент, что в кадре Симоньян есть "донецкое" сало, аналогичное по стоимости.

Также один из пользователей показал фото "украинских" бубликов.

Вместе с тем в РФ возмутились, что цены на продукты у них "аховые". "Что-то на богатом. Пока пойду посмотрю скидки в 5", - написал один комментатор.

Также Симоньян намекнули, что "цепляться к названиям - удел недалеких", и что она не понимает, насколько ситуация с ценами в РФ "не смешная".

Против Симоньян организовали петицию

Ранее Симоньян спровоцировала скандал в РФ, допустив, что Россия могла бы организовать термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы лишить другие страны связи и спутников. Заявление пришлось комментировать Кремлю: там "открестились" от ее позиции.

Сибирь восприняла слова пропагандистки "болезненно", потребовав извинений. Похоже, этот скандал не скоро забудется. Недавно на американском сайте Change.org появилась петиция против Симоньян. Ее автором является житель Красноярска Илья Бобрик.

Вас также могут заинтересовать новости: