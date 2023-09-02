Зампред главы Совбеза РФ выдал новую порцию обвинений в адрес западных лидеров.

Зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "сладкими грезами" то, что Россия когда-то помирится и заживет с Западом "большой полиаморной семьей с небинарными гендерами".

В своем Telegram-канале Медведев опубликовал очередную порцию оскорблений в адрес западных лидеров и не только, которые поддерживают Украину.

"Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики - прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами", - написал он.

Медведев - последние скандальные заявления

До этого Медведев устроил новый психический припадок, заявив, что нашел "доказательства участия Запада в войне против России". Он заявил, что Украина якобы объявила, что "согласовывала любые удары по всему российскому, например по Крыму".

Еще ранее Медведев отметился новой истерикой в сети, попытавшись убедить свою аудиторию в дееспособности российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Ранее он придумал для Украины "новую" столицу. Он заявил, что ВПК РФ работает в три смены для того, чтобы все "паразиты" в Украине "сдохли". В этом контексте он упомянул, что в Украине зря подсчитывают, сколько еще оружия есть у России.

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