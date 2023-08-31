У Украины нет будущего, указал зампред главы Совбеза РФ.

Зампреда главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева взволновали текущие показатели населения Украины.

Он придумал для россиянам "задачку на вычитание" живых украинцев и заявил, что исходя из его "арифметики", у Украины "нет будущего". Об этом Медведев высказался в Telegram.

"Судя по нехитрой арифметике, у этой "страны" было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего", - указал он.

Так, Медведев припомнил, что в 2001 году в Украине, согласно переписи населения, было порядка 48,5 млн человек. После вторжения оккупантов на Донбасс, "шагреневая кожа населения" украинцев стала сжиматься, похвастался бывший лидер РФ.

Далее он сослался на данные "Украинского института будущего", при этом называя структуру "богадельней". "В начале февраля 2022 года численность постоянного населения Украины составляла 37,6 млн человек. Это подтверждают и цифры, приведённые кабинетом министров Украины по данным электронной переписи 2019 года - тогда насчитали 37,289 млн", - указал политик.

В этом контексте Медведев "раскрыл" заговор о том, что эти данные не сходятся с его действительностью. Он указывает, что после полномасштабного вторжения порядка 5,2 млн украинцев оказались в России, тогда как до войны там "работали" или "учились" 1,9 млн граждан Украины.

"То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 млн оттуда. ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых "Великая Россия" - историческая Родина", - заявил Медведев.

Также сторонник Путина посетовал, что в своей статистике Киев не учел данные "ДНР" и "ЛНР" о том, что после 24 февраля 2022 года там живет около 5,1 млн человек.

"Таким образом, к 2022 году в "Украине" остались уже упомянутые 37 млн с небольшим, и половина лишь на бумаге. В реальности, когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века", - пояснил логику своей "арифметики" Медведев.

Он резюмировал, что по мере войны эта цифра превратиться в код ошибки "404".

"Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - заявил Медведев.

Медведев заявил, что у него "пушек" хватит на всех украинцев

Напомним, ранее Медведев попытался пригрозить украинцам мощью военно-промышленного комплекса РФ (ВПК). Он заявил, что они работают в три смены, чтобы оккупантам было чем воевать в Украине и посоветовал "врагу" не считать, сколько какой техники есть у Минобороны РФ. В этом контексте Медведев пообещал, что все "паразиты" в Украине "сдохнут".

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