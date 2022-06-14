Отметим, Мариуполь находится в блокаде с марта.

Ежедневно из времено оккупированного Мариуполя поступают сообщения о преступлениях российских боевиков. Так, сегодня, 14 июня, в сети показали типичное утро мариупольца.

Его обнародовал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Костер, чай, вчерашняя картошка. В то самое время, когда сын самоназванного мэра с россиянами продают дельцам гуманитарку. Сюрреализм жизни как он есть", - написал он под видео.

Отметим, Мариуполь находится в блокаде с марта. Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за время войны в Мариуполе погибли от 20 до 22 тысяч человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что инфраструктура города в результате боев повреждена на 90%. При этом 40% Мариуполя не подлежит восстановлению.

После вывода украинских войск из окруженной рашистами Азовстали, город полностью перешел под оккупацию русских.

Сообщалось, что Россия планирует провести полную юридическую аннексию Мариуполя и Донецкой области до 1 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Мариуполь удастся освободить из-под российской оккупации.

Мэр Мариуполя сообщал, что россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем немцы во время Второй мировой.

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