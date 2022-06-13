Глава государства убежден, что украинский флаг снова замаячит над Мариуполем.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Мариуполь удастся освободить из-под российской оккупации

Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

"В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинский флаг вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Потому что это наша страна и наши люди!", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Мариуполь в течение месяца находился под контролем боевиков "ДНР".

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину российские захватчики окружили Мариуполь и длительное время обстреливали из тяжелой артиллерии и наносили авиационных и ракетных ударов, после чего разрушили и захватили город.

Ранее мэр Мариуполя сообщал, что россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем немцы во время Второй мировой.

Вас также могут заинтересовать новости: