В городе нет воды, еды, отсутствует электроснабжение и не работает канализация.

Российские оккупанты убили более 22 тысяч мариупольцев, что вдвое больше, чем убили фашисты за 2 года во время Второй мировой войны.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время всеукраинского информационного телемарафона.

"Они уничтожили Мариуполь как обычные террористы и убийцы. Они убили более 22 тысяч местного населения. Они разрушили на 50% наши многоэтажные дома, то есть превратили их в пепел. То есть они наделали больше бед, чем фашисты за 2 года оккупации. Напомню, что с 1941 по 1943 годы фашисты, Гитлер убили чуть более 10 тыс. населения", - сказал Бойченко.

По его словам, растет количество братских могил вокруг Мариуполя.

"В городе нет еды, нет воды, нет электроснабжения, не работает канализация. И мы видим, что на пороге лето и повышенная температура, поэтому и есть вспышки инфекционных заболеваний", - добавил городской голова.

Как сообщал УНИАН, власти Мариуполя отмечают, что холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели около 10 тысяч мариупольцев до конца этого года.

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