На захваченных территориях все адаптируют под российское законодательство.

Россия планирует провести полную юридическую аннексию оккупированных территорий до 1 сентября.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, несколько важных вещей указывают на ускорение процесса аннексии Донецкой области, в частности, Мариуполя и других регионов Россией.

Андрющенко акцентирует, что Россия уже называет оккупированные территории своими областями.

"Вчера министр пропаганды молодежи образования России в форме заявления рассказал, как будут проводить образовательный процесс в школах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях... России. Никаких квазиреспублик и сателлитов. Никто уже не прячется", - отметил он.

Советник мэра также замечает, что россияне переводят работу системы образования и банков, законодательство на российский лад.

"Банковская система в Мариуполе строится сразу под российский банк. Все карточки будут, но уже российские. Никаких игр в банк "днр". В Донецке эксперты с экспертами по всем направлениям адаптируют все под российское законодательство. Быстро и жестко. Именно поэтому и ротация на россиян", - добавляет он.

Андрющенко считает, что все это сигнализирует о том, что у Россия есть "план юридической аннексии оккупированных территорий уже к 1 сентября".

Оккупация территорий Украины-что стоит знать

Как писал УНИАН, член Международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков ранее заявил, что российские власти намерены присвоить территории Украины - временно оккупированные районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

С этой целью оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "достаточно быстрым, в течение года".

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион в состав России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

Председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута 7 июня заявил, что колаборантам поставили задачу подготовить в Херсоне "референдум" о присоединении к РФ к осени. Соответствующие указания дал замглавы администрации российского президента.

8 июня гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко заявила, что в городе начала подготовку к аналогичному фейковому референдуму. В тот же день так называемый "представитель администрации региона", коллаборационист Владимир Рогов заявил, что "референдум" в этом году проведут в Запорожской области.

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