Между партизанами возник "конфликт". Легион "Свобода России" позвал основателя ЧВК "Вагнер" на торги пленными ВС РФ. Со своей стороны РДК отметил, что передал пленных Украине.

Бойцы Легиона "Свобода России" предложили основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину обменяться пленными ВС РФ после того, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не приехал "за своими пацанами".

Соответствующее видеобращение партизаны опубликовали в Telegram. Они обвинили Гладкова в трусости и отметили, что готовы сотрудничать в вопросе обмена с Пригожиным.

"Мы обращаемся к вам, так как вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова, трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их же войска накрывали артиллерией мирные города", - говорит боец с позывным "Цезарь".

Партизаны предложили "честный обмен" нескольких бойцов ВС РФ на командира 72 бригады ВС РФ подполковника Романа Винивитина, которого, по данным Легиона, ранее захватили в плен "вагнеровцы".

"Цезарь" отметил, что в плену партизан находятся десятки российских солдат и пограничников, и призвал Пригожина пойти на сделку, так как "русские" не должны проливать кровь "русских".

"Обмен мы предлагаем на без каких-то дополнительных условий. Для того, чтобы это было гарантией, что "русские" не будут проливать кровь "русских", - указал он.

Отметим, что со своей стороны партизаны "Российского добровольческого корпуса" (РДК) заявили, что всех пленных военнослужащих ВС РФ передали украинской стороне для обмена с Россией "по официальной процедуре".

"Если представитель ЛСР с позывным "Цезарь" обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене", - отметили там.

История неудачного обмена между партизанами и Гладковым

Накануне партизаны Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" (РДК) пригласили Гладкова в церковь для короткого разговора, пообещав за это отдать двух военнопленных солдат РФ, которых им удалась захватить во время боев в Новой Таволжанке.

В ответ губернатор Белгородской области заявил, что готов вступиться за "своих пацанов" и приехать на обмен, но поставил условие: солдаты РФ должны быть живы. При этом Гладков обозвал партизан убийцами и усомнился, что российские солдаты выживут.

Вечером 4 июня партизаны сообщили, что Гладков на встречу так и не приехал, упомянув о заинтересованности в обмене со стороны Евгения Пригожина. Также они сообщили, что их "обменный фонд" пополнился новыми российскими солдатами.

Отметим, что в этот день основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что готов приехать на обмен лично, если туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

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