Сегодня в районе Новой Таволжанки (Белгородская область) "в руки" к партизанам попали двое солдат РФ. Бойцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" пригласили губернатора на переговоры.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков согласился на предложение партизан Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" провести обмен пленными.

Отметим, что сегодня во время сражений в Новой Таволжанке "в руки" к партизанам попали двое солдат РФ. Вероятно, один из них ранен. Ополченцы предложили обменять их на короткий разговор с Гладковым в здании местной церкви.

В ответ губернатор заявил: "Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц, фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных", - указал он в видеообращении.

Он отметил, что пойдет на это условие, но лишь в том случае, если пленным сохранят жизнь. Также Гладков подтвердил, что партизаны зашли в Новую Таволжанку и пожелал им смерти.

"Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего они их убили, как бы тяжело мне это не было говорить, но если они живые, то с 17 до 18:00 - МАП "Шебекино". Гарантирую безопасность. Все", - сказал он.

Пригожин позвал Зеленского на обмен в Белгородскую область

Напомним, что на фоне новостей о первых военнопленных кадровых военных РФ "активность" проявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он сообщил, что если Гладков не приедет к партизанам, то он пошлет туда своего заместителя.

Также Пригожин приплел к этому вопросу президента Владимира Зеленского, пообещав, что сам приедет на обмен, если туда прибудет гарант Украины.

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