Пленных российских военных передадут Украине.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на встречу с партизанами Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" для обмена пленными.

Об этом заявили в общем видеообращении ЛСР и РДК, отметив, что за это время количество пленных значительно увеличилось.

Они заявили, что Гладков "не нашел мужества обменять свое драгоценное время" на жизни пленных, так что губернатор больше "не может диктовать им свои условия".

Также заявляется, что поскольку "губернатор не контролирует ситуацию в регионе", бойцы РДК и ЛСР "будут общаться с теми, кто принимает решения в Москве".

Что касается пленных российских военных, то заявляется, что их передадут Украине.

"Судьбу этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена", - говорится в заявлении.

Ранее РДК и ЛСР взяли российских военных в плен под Белгородом

Они назначили Белгородскому губернатору встречу в местной церкви. заявив, что отдадут пленных в обмен на "возможность пообщаться".

Первоначально Гладков никак не отреагировал на предложение, однако на него откликнулся глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который заявил, что готов послать на встречу своих заместителей. Также Пригожин заявил, что готов приехать сам, если на встрече будет президен Украины Владимир Зеленский.

Позже Гладков прокомментировал предложение партизан, назначив встречу на своих условиях. При этом он усомнился в том, что пленные живы.

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