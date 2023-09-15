Советник по вопросам национальной безопасности администрации Байдена заявил, что это произойдет в "критическое" для Украины время.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом в четверг, 21 сентября.

Об этом заявил советник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 15 августа.

По словам Салливана, встреча Зеленского с Байденом произойдет в "критическое" время для Украины. Тогда, когда агрессор РФ пытается получить помощь от Северной Кореи для ведения полномасштабной войны.

В сообщении говорится, что Зеленский приедет в Вашингтон на следующей неделе после того, как посетит Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Это будет четвертая встреча Зеленского с Байденом с начала полномасштабной войны в Украине (с февраля 2022 года). Последний раз политики виделись лично во время саммита НАТО в июле в Вильнюсе.

В декабре 2022 года Зеленский впервые с начала российского вторжения покинул Украину для того, чтобы посетить США. Также лидеры встречались на саммите G7 в Японии.

Результат последних переговоров Зеленского с Байденом

Напомним, президент Украины сообщил, что провел результативные переговоры с лидером США Джо Байденом на День Независимости Украины (24 августа).

По словам Зеленского, американский лидер поздравил нацию с праздником и пообещал, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Вашингтона на фоне нового пакета помощи Украине, который инициировал Байден. Речь идет о 24,1 миллиарда долларов, которые теперь должен одобрить американский Сенат.

Сейчас касательно этой помощи продолжаются споры среди американских законодателей. С резким заявлением недавно выступил на трибуне лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

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