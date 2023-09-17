Сенаторы считают, что ATACMS имеет решающее значение для контрнаступления Украины.

Четверо высокопоставленных сенаторов-республиканцев США на фоне предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом призывают президента Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности.

Как пишет Bloomberg, сенаторы заявляют, что для этого потребуется лишь небольшая часть американского арсенала.

"Украина значительно ослабила боевую мощь России, и ей требуется лишь небольшая часть наших запасов ATACMS", — заявили сенаторы.

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Они заявляют, что украинские вооруженные силы "достигли прорывов", и предоставление ATACMS "максимизирует вероятность успеха Украины в ее нынешних контрнаступательных и последующих операциях".

Ожидается, что во время визита Зеленского в Вашингтон будет объявлено о дополнительных поставках оружия, однако, по словам представителя администрации США, ATAMCS в списке нет.

Между тем, правительство США приближается к крайнему сроку исполнения федерального бюджета, назначенному на 30 сентября. Некоторые республиканцы в Палате представителей пригрозили помешать переговорам, если бюджетное соглашение будет включать увеличение помощи Украине.

ATACMS для Украины

Украина еще с осени 2022 года призывает Вашингтон наконец разблокировать передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

28 июня 2023 года в Сенате США возможность передачи Украине ATACMS назвали "достаточно высокой".

В то же время, по информации СМИ, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который начнется 21 сентября, администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Украине ракет ATACMS.

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