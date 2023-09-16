Во время визита в Вашингтон президент Украины выступит в Конгрессе США.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который начнется 21 сентября, администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Украине ракет ATACMS.

Как сообщает Axios со ссылкой на собственный источник, во время своего визита в Вашингтон президент Украины выступит в Конгрессе США. Выступление состоится после встречи Зеленского с Байденом.

Информацию о выступлении Зеленского в Конгрессе подтвердил советник Белого дома Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

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ATACMS для Украины

Украина еще с осени 2022 года призывает Вашингтон наконец разблокировать передачу ВСУ ракет ATACMS.

28 июня 2023 года в Сенате США возможность передачи Украине ATACMS назвали "достаточно высокой".

15 сентября 2023 года The Wall Street Journal сообщал о том, что президент США Джо Байден готов подписать указ о предоставлении Киеву ракет ATACMS. Сообщалось, что сначала это будет небольшая партия ракет по количеству, так как Пентагон не может ослабить свои внутренние резервы.

16 сентября 2023 года Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет право самостоятельно решить, как ей лучше использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Американское оружие перестает принадлежать Соединенным Штатам после того, как прибыло в Украину, подчеркнул Энтони Блинкен.

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