Российский диктатор публично заявил, что это были "зеркальные" меры.

Российский диктатор Владимир Путин публично признал, что сознательно напал на Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на это признание.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

Путин заявил, что Россия якобы ответила "зеркально", чтобы помочь жителям Донбасса.

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"Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник – вооруженным путем", – отметил диктатор.

Он подчеркнул, что приказал напасть на Украину "сознательно". Более того, диктатор уверен, что война приведет к "укреплению" РФ.

Глава МИД после заявлений Путина призвал международных партнеров поддержать создание трибунала по делу о совершении преступления агрессии в отношении Украины.

"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержите создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины", - написал Кулеба.

Напомним, Россия широкомасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины мощно обновили статистку потерь России. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали почти 500 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Всего же с 24 февраля ВСУ ликвидировали больше 50 тыс. российских военных, более 2 тыс. танков, более 400 самолетов и вертолетов.

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