Глава МИД РФ раскритиковал главу внешнеполитической службы ЕС в ответ на негативные комментарии о своих визитах в страны Африки.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров придумал новое обвинение в адрес европейских чиновников на фоне критике в отношении политики Кремля. На этот раз он уличил главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в расизме.

Как отметил Лавров в эфире российского телевидения, европейский чиновник не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира. Этим он ответил на комментарий Борреля по поводу своего "африканского турне".

"Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира. Не так давно, как вы помните, он публично рассказывал, что Европа - это цветущий сад, а он, стало быть, садовник", - заявил Лавров.

Также он присвоил Боррелю слова о том, что для ЕС страны Африки - это "джунгли", которые угрожают благополучию "европейского сада".

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Африку заявил о лживости Кремля и призвал страны континента к солидарности с Украиной.

Январское турне Лаврова по Африке

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть стран африканского континента взяли "нейтралитет": они не вводят санкции против России и не поставляют оружие Украине. На фоне этого Кремль пытается перетянуть правительства Африки на свою сторону.

В январе главе МИД РФ Сергей Лавров отправился в дипломатическое турне по Африке и посетил четыре страны. Однако стало известно, что его поездка оказалась не столь успешной, как это пытаются преподнести российские пропагандисты. Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, с Лавровым случились "две досадные неожиданности" - некоторые страны просто отказались с ним видеться.

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