России не нравится проевропейское руководство Молдовы в лице Майи Санду.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, что Молдова после Украины якобы попала под влияние Запада.

Киселев прямо задал приспешнику Путина вопрос о том, какая из стран может стать следующей "целью" России, упомянув Казахстан и Кыргызстан. Но Лавров начал угрожать Молдове.

Он обвинил президента Молдовы Майю Санду в том, что та "рвется в НАТО" и "имеет румынское гражданство, из-за чего готова объединиться с Румынией".

Видео дня

Лавров заявил, что Санду якобы пришла к власти в Молдове с помощью "достаточно специфических и недемократических методов".

Угрозы РФ в адрес Молдовы

Кремль опасается улучшения отношений Молдовы с Западом. Недавно замминистра иностранных дел России Михаил Галузин угрожал Молдове "катастрофой" из-за ее сотрудничества с Альянсом.

В конце января 2023-го года президент Молдовы Майя Санду допустила присоединение государства к Североатлантическому альянсу (НАТО) на фоне постоянной угрозы, которую представляет собой Российская Федерация.

Ранее глава МИД Молдовы Нику Попеску выразил надежду, что после поражения в войне против Украины Россия выведет свои войска из Приднестровья.

Вас также могут заинтересовать новости: