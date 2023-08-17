Российские экспортеры удобрений прячут валютную выручку за рубежом.

Российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с членами правительства и Центробанка по ситуации с курсом рубля. Ему доложили, что ряд крупных российских компаний прячут за рубежом валютную выручку от экспорта, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

В частности, теневые запасы валюты, которая не заводилась в Россию, были обнаружены у компаний, занимающихся неэнергетическим экспортом, в первую очередь – производителей удобрений.

Крупнейшие экспортеры удобрений из РФ – это компании, принадлежащие четырем российским миллиардерам. Самый богатый из них – Андрей Мельниченко, находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также в число крупнейших экспортеров удобрений РФ входят "ФосАгро" Андрея Гурьева, "Уралкалий" и "Уралхим" Дмитрия Мазепина, "Акрон" Вячеслава Кантора.

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Бизнесменам, у которых обнаружили теневые запасы, начали угрожать введением обязательной продажи почти всей экспортной валюты (до 90%), а также жестких ограничений на вывод капитала за рубеж. На этом фоне Кремль смог договориться с бизнесом об увеличении продаж валютной выручки, говорят источники "Ведомостей". Этот шаг, по оценкам Кремля, поможет стабилизировать рубль.

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За последние 12 месяцев рубль потерял почти половину стоимости. 12 августа 2023 года курс доллара в РФ обвалился до 100 рублей за 1 доллар.

Из-за этого российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку, теперь Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля.

СМИ назвали ослабление рубля одним из самых очевидных признаков нагрузки на российскую экономику, из-за которой в конечном итоге РФ придется выбирать между продолжением войны и спасением своей экономики.

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