Президент РФ намерен заслушать представителей министерства финансов РФ и потребовать от экспортеров конвертировать часть своей валютной выручки.

На фоне обвала рубля до отметки 100 единиц за доллар президент страны-агрессора Владимир Путин созывает экстренное совещание.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, совещание будет посвящено ужесточению валютного контроля в РФ, так как повышение учетной ставки российским Центробанком с 8,5% до 12% не смогло остановить падение рубля.

Как говорится в материале, президент РФ намерен заслушать представителей министерства финансов РФ и потребовать от экспортеров конвертировать часть своей валютной выручки, большая часть которой в настоящее время находится за границей, в рубли.

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"Предложения министерства финансов, с которыми ознакомилась FT, требуют от экспортеров продавать до 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после поставки и запрещают компаниям, которые отказываются подчиняться, получать государственные субсидии", — говорится в материале.

Также предлагаемые меры включают запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за рубежом, даже в странах, которые Россия считает "дружественными"; отмену импортных субсидий; ограничение валютных свопов; сокращение количества иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из России.

Обвал российского рубля

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар. По состоянию на 20:06 по Киеву за один доллар давали 100 российских рублей. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

Российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку. Рубль после решения ЦБ окончательно перешел к снижению. Эксперты считют, что все плохое, что могло произойти с экономикой РФ, случилось в один день.

16 августа 2023 года Reuters писал о том, что Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля.

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