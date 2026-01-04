В России взорвали КамАЗ с военными, которые запускали ракеты по Украине (видео)

Это произошло на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады вооруженных сил России.

На Кубани, в Краснодарском крае России, сгорел грузовик КамАЗ и военнослужащие 47-й ракетной бригады РФ, которые причастны к ударам по населению Украины.

Как сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, утром 26 декабря 2025 года около 07:40 в городе Кореновск Краснодарского края прогремел взрыв. Это произошло на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа вооруженных сил России.

По данным ГУР, в результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КамАЗ, который перевозил личный состав подразделения.

"Российские военнослужащие понесли потери. Солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады вооруженных сил РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения. ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отмечают разведчики.

Украинские удары по военным объектам РФ

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли мощный удар по месту складирования и подготовки пусков российских "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта.

Командующий Сил беспилотных систем ВС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что украинские "птицы" осуществили массированное поражение логова складирования, снаряжения и подготовки пусков "Шахед/Герань" в ночь на 30 декабря. Также поражению подвергся центральный склад боевых частей для ударных беспилотников и накопительный склад БпАК "Гербера".

