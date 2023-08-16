Российский рубль продолжает балансировать на грани обвала несмотря на уже введенные меры Центробанка.

Российские власти сейчас рассматривают возможность возвращения к жестким ограничениям на валютном рынке, которые были введены сразу после вторжения в Украину, но позже были отменены. Все из-за быстрого падения курса рубля, которое не удается сдержать действиями Центробанка РФ, пишет Reuters.

Сразу пять источников, осведомленных об этом вопросе, заявили о планах российского правительства ввести обязательную продажу валютной выручки для российских экспортеров. Причем один из собеседников, занимающий неназванную высокую должность, предупредил о возможности введения такого правила "в любой момент".

Потребность во введении жестких мер - уже во второй раз с начала полномасштабной войны – возникла после того, как в августе курс рубля начал резко снижаться. Когда в понедельник доллар в России начал стоить более 100 рублей, Центробанк экстренно повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта – с 8,5 до 12%. После этого рубль несколько укрепился, но, очевидно, этого мало российскому руководству.

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Кроме принудительной продажи 80-90% валютной выручки также обсуждаются другие регуляторные меры: запрет на выплату дивидендов за рубежом и запрет на импортные субсидии. Также экспортеры, которые не вернут полученные доходы в Россию, могут лишиться мер государственной поддержки.

По словам одного из собеседников, российский бизнес заплатит за ошибки правительства.

"Можно доить корову до смерти, но когда корова умрет, кого доить? Население?" - говорит он.

Ситуация вокруг рубля - последние новости

В конце прошлой недели российская валюта пробила отметку в 100 рублей за один доллар. Это произошло во второй раз с начала полномасштабного вторжения в Украину.

После того как в первые недели войны российский Центробанк ввел жесткие ограничительные меры на валютном рынке, и из-за ряда других факторов, связанных с конъюнктурой внешней торговли РФ, летом прошлого года рубль рекордно укрепился. Но уже в текущем году курс российской валюты начал проседать и в конце концов потерял более половины своей стоимости.

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