В Санкт-Петербурге мужчина в форме службы курьерской доставки Delivery club копался в мусорке и попал на видео.
Запись опубликовал Telegram-канал Readovka.
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На кадрах видно, как мужчина в форме Delivery club подходит к помойке и рассматривает ее содержимое, а потом начинает активно разрывать мусор. В это время раскрытый рюкзак с заказами лежит на асфальте, а рядом сидит еще один сотрудник службы.
Являются ли действительно мужчины курьерами Delivery club - неизвестно.
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