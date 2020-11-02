На кадрах видно, как мужчина в форме Delivery club подходит к помойке и рассматривает ее содержимое, а потом начинает активно разрывать мусор.

В Санкт-Петербурге мужчина в форме службы курьерской доставки Delivery club копался в мусорке и попал на видео.

Запись опубликовал Telegram-канал Readovka.

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На кадрах видно, как мужчина в форме Delivery club подходит к помойке и рассматривает ее содержимое, а потом начинает активно разрывать мусор. В это время раскрытый рюкзак с заказами лежит на асфальте, а рядом сидит еще один сотрудник службы.

Являются ли действительно мужчины курьерами Delivery club - неизвестно.

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Автор: УНИАН