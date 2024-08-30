Всего с начала войны РФ против Украины дочь Шойгу летала в ОАЭ семь раз.

Дочь бывшего министра обороны Сергея Шойгу – Ксения – выехала из России за день до нападения РФ на Украину. Она выехала из страны днем 23 февраля 2022 года — за 14 часов до начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на информацию из утечки базы пересечения границ. Всего с начала войны РФ против Украины дочь Шойгу летала в ОАЭ семь раз.

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"Ксения Шойгу вылетела из "Шереметьево" в столицу ОАЭ Абу-Даби 23 февраля 2022 года в 15:50, следует из утечек. Она летела регулярным рейсом авиакомпании Etihad. В 6:00 следующего дня (по Москве) Кремль опубликовал обращение Владимира Путина о начале вторжения. Дочь Шойгу вернулась в Россию через день, 25 февраля в 14:25, следует из утекших данных. Сергей Шойгу был одним из немногих представителей российского истеблишмента, кто знал точную дату российского вторжения в Украину", – отмечается в сообщении.

Примечательно, что Ксения Шойгу с 2020 года возглавляет Федерацию триатлона России. Кроме того, она занимается организацией спортивных соревнований "Гонка героев".

"В 2022 и 2023 году она проводила экскурсию Владимиру Путину по создаваемому в Кронштадте туристско-рекреационному кластеру "Остров фортов". Сайт Кремля представлял ее как руководителя проектного офиса по созданию кластера", – подчеркнуло "Агентство".

Дочери Кадырова ездили в Европу по поддельным паспортам

Из этой же утечки базы данных, где засветились "вояжи" дочери Шойгу, стало известно, что Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Карина, Табарик и Хеди воспользовались паспортами с другой фамилией для поездки во Францию в 2017 году. Летали в Париж они на бизнес-джете Airbus ACJ319 своего отца, и на борту был как минимум 21 человек.

Среди пассажиров были три дочери главы Чечни, которые использовали паспорта на фамилию Мусаева, в графе отчество у всех троих стояло "Рамзановна". Примечательно, что, согласно утечке, все эти паспорта до сих пор действующие.

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