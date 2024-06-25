Их подозревают в совершении военных преступлений в Украине.

Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге, выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в связи с совершением военных преступлений во время российского вторжения в Украину. Об этом сообщает официальный сайт МУС.

Как отмечается в сообщении, "существуют разумные основания полагать", что Шойгу и Герасимов "несут индивидуальную уголовную ответственность" за военные преступления, которые совершала российская армия в Украине - нападения на гражданские объекты, причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или гражданским объектам, преступления против человечности в виде бесчеловечных действий.

"Есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары российских вооруженных сил по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. В течение этого времени кроме того, российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах в Украине", - говорится в сообщении.

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На решение МУС уже отреагировали в Офисе президента Украины. "Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность. Важное решение. Все будут отвечать за зло", - написал в Телеграмм глава ОП Андрей Ермак.

Приветствовал решение МУС и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Справедливость для Украины становится все реальнее! Это очень важное решение для нас! Рано или поздно справедливое наказание настигнет каждого военного преступника! Только совместными усилиями мы можем это ускорить", - подчеркнул он.

МУС преследует военных преступников РФ

Как писал УНИАН, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марию Львову-Белову. Ордера были выданы по делу о массовых похищениях и депортации в РФ украинских детей с оккупированных территорий.

А уже в марте этого года судьи МУС выдали ордера на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова. Обоих разыскивают в связи с российскими ударами по украинской энергетике с октября 2022 по март 2023 года.

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