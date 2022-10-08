Пропагандисты РФ уже начали выполнять "рекомендации" и пытаться внушать россиянам, что никакой паники якобы нет.

В Кремле решили реагировать на взрывы и разрушение Крымского моста привычным для себя образом - лгать и отрицать панические настроения. Так, у Путина уже выдали "методичку" для российских СМИ, чтобы те "правильно" освещали очередной позор страны-агрессора.

О б этом сообщает "Медуза".

Так, админиистрация президента разослала российским средствам массовой информации, в том числе государственным агентствам, "методички". В ней собрана информация о том, как издания, по мнению Кремля, должны освещать взрывы на Керченском мосту.

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Российские СМИ якобы должны:

сделать акцент на том, что "мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях";

отмечать, что подготовка к восстановительным работам уже якобы началась;

рассказывать о том, что министерство транспорта РФ уже якобы запустило новые логистические маршруты;

написать о том, что заработала Керченская паромная переправа.

Как отмечает "Медуза", многие СМИ России уже начали выполнять "рекомендации" Кремля. Пропагандистские издания активно пытаются внушить россиянам, что паники якобы совсем нет.

"Бавовна" на Крымском мосту: что известно о хлесткой "пощечине" Путину

Утром 8 октября стало известно, что на Керченском мосту, которым так гордился кровавый диктатор, произошел взрыв. Начался пожар, после этого в РФ сообщили о подрыве грузовика. Также там рассказали о частичном обрушении двух автомобильных пролетов моста.

Для украинцев и ситуации на фронте "бавовна" на мосту несет немало плюсов. Так, повреждения моста осложнят для оккупантов поставки продовольствия, горючего и оружия. Помимо этого, теперь РФ не сможет перебрасывать мобилизованных россиян.

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