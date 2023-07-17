Российские силовики уже ищут конкретных исполнителей и организаторов в украинских спецслужбах.

Российские силовые органы квалифицировали взрыв на Крымском мосту ночью 17 июля как "террористический акт". В его организации уже обвинили "украинские спецслужбы".

Так, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

"По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", – заявили там.

Российские силовики также подтвердили гибель двух гражданских лиц – мужчины и женщины, ехавших в легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Национальный антитеррористический комитет РФ уточнил, что атака была осуществлена в 3.05 ночи "двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами".

Атака на Крымский мост 17 июля – что известно

Утром 17 июля российские паблики и СМИ сообщили о взрыве на Крымском мосту. Информацию достаточно быстро подтвердил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Позже появились фото и видео, по которым видно, что один из пролетов автомобильной части моста упал в воду, еще один – заметно просел.

Издание РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что взрыв на мосту был результатом совместной операции СБУ и ВМС Украины. Официальный комментарий СБУ содержал лишь насмешливый стишок, который невозможно трактовать однозначно как подтверждение или опровержение этой информации.

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