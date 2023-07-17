Традиционно в ведомстве описали инцидент стихотворением.

В СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту стихотворением.

"Соловейко, родной брат,

Опять мост пошел "поспать"

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Да раз... два!

P.S. Музыка - народная. Слова - СБУ", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по данным СМИ, к взрыву на мосту могут быть причастны Военно-морские силы ВСУ и СБУ.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля

Ночью Крымский мост пострадал от "бавовны" - у 145-й опоры со стороны Краснодарского края прогремел взрыв.

Позже стало известно, что в результате инцидента в воду упал один пролет автомобильной части моста. Также известно о двух погибших - жителях Белгородской области, которые в тот момент проезжали по мосту.

Первый взрыв на Крымском мосту

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел первый взрыв. В частности, утром 8 октября ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке моста возник сильный пожар. Тогда оккупационная "власть" полуострова заявила, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль, вследствие чего произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Тогда сообщалось, что за взрывом на мосту стоит СБУ. В ведомстве взрыв также прокомментировали стихотворением.

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