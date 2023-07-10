Песков заявил о сохранении Россией "партнерских отношений" с Турцией.

После возвращения в Украину пяти командиров из "Азовстали", которые по условиям обмена с РФ находились в Турции под протекторатом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Кремль обвинил Анкару в нарушении договоренностей. Однако никаких ответных мер российские власти, видимо, не планируют.

Как пишет The Moscow Times, на брифинге в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает считать Турцию "партнером" и не намерена отказываться от совместных проектов (в частности, от газового хаба, который обсуждается с осени прошлого года). По словам Пескова, возвращение "азовцев" в Украину "никак не связано" с темой газового хаба.

"Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой", — заявил пресс-секретарь Путина.

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В то же время Песков добавив, что в Москве ожидают "разъяснений" от Анкары и будут "принимать их во внимание".

Возвращение защитников "Азовстали" в Украину - что нужно знать

8 июля пятеро командиров из "Азовстали" - командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега вернулись в Украину. С сентября, когда их обменяли, они находились в Турции под протекторатом турецкого лидера и, как предполагалось, должны были находиться там до окончания войны в Украине. Во Львове защитников встречали аплодисментами.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что все пятеро освобожденных командиров вернутся на фронт и сделают все возможное для завершения войны.

В связи с их возвращением в Украину Россия заявила о нарушении договоренностей. Российские "военкоры", как отмечали аналитики Американского института изучения войны (ISW), раскритиковали российское правительство, задав вопрос, почему военнопленным позволили проживать в третьей стране.

Российские чиновники в свою очередь накинулись с обвинениями в адрес Анкарі. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, Турция "превращается из нейтральной страны в недружественную".

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