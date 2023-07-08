Командиры готовы "сделать все возможное и невозможно", чтобы ускорить завершение войны.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что после возвращения в Украину из Турции все пятеро освобожденных командиров из "Азовстали" сделают все возможное для завершения войны.

Во время пресс-конференции на территории одной из воинских частей, отвечая на вопрос о том, планируют ли герои вернуться на фронт, "Редис" ответил: "Конечно, для этого мы вернулись в Украину, это наша самая главная цель".

Герой Украины поблагодарил военных, которые защищали нашу страну, пока он и другие защитники "Азовстали" находились в плену.

"Хочу еще раз хочу искренне поблагодарить господина президента, его команду, Силы обороны и каждого солдата, который защищал нашу страну, продолжает бороться с оккупантом на фронте в то время, пока мы находились в плену. Это очень большой вклад в нашу независимость, борьбу за наше государство, суверенитет и территориальную целостность. Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, обязательно скажем еще свое слово в бою. Самое главное на сегодня – украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта, с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. Я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы война пришла к своему логическому завершению", – добавил он.

Возвращение командиров из "Азовстали" в Украину - что надо знать

В субботу, 8 июля, стало известно о возвращении из Турции в Украину пятерых командиров из"Азовстали" - Дениса "Редиса" Прокопенко, заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара, старшего офицера "Азова" Олега Хоменко, командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлеги.

Вечером они прибыли во Львов вместе с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщал корреспондент УНИАН, на территории одной из воинских частей при их участии состоялось награждение военнослужащих Нацгвардии. Затем они направились во Львов, где приняли участие в молебне к 500-му дню полномасштабной войны. Героев встретили аплодисментами сотни людей.

Командиры из "Азовстали" пробыли в плену несколько месяцев - с момента эвакуации вместе с около 1700 защитников в мае 2022 года и до масштабного обмена 21 сентября 2022 года. В течение этого времени Прокопенко, Паламар, Хоменко, Волынский и Шлега находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана, как это предусматривали условия обмена. Сообщалось, что они не будут возвращаться домой до завершения полномасштабной войны. В связи с их возвращением Россия заявила о нарушении договоренностей.

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