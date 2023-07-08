Украинских героев и президента приветствовали сотни людей на Проспекте Свободы.

Командиры "Азова" и 36-й отдельной бригады морской пехоты, оборонявшие "Азовсталь", прошедшие плен и долгие месяцы находившиеся в Турции, вернулись в Украину.

Как пишут "Суспільне Львів", "Бабель" и местные Telegram-каналы, президента Украины Владимира Зеленского и защитников Украины торжественно встретили на площади возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова.

Командира "Азова" Дениса "Редиса" Прокопенко, заместителя командира "Азова" Святослава "Калину" Паламара, старшего офицера "Азова" Олега Хоменко, командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыну" Волынского и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу приветствовали бурными аплодисментами.

На месте также присутствовали митрополит Епифаний, мэр Львова Андрей Садовый, премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне появления украинских защитников и президента СМИ сообщали, что в центре города планируется молебен к 500-му дню полномасштабной войны. Вскоре после появления всех гостей Епифаний начал молитву. После молитвы руководство страны вместе с героями "Азовстали" покинули площадь.

Отметим, перед прибытием долгожданных гостей был перекрыт Проспект Свободы, установлена сцена и металлодетекторы, правоохранители проводили осмотр территории. На месте собрались сотни людей, в центре города – пробки.

Возвращение защитников "Азовстали" из Турции - как это было

Сегодня, 8 июля, пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщила о возвращении из Турции в Украину пятерых командиров из "Азовстали", которые были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции по условиям обмена. Это командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Как сообщает корреспондент УНИАН, защитники "Азовстали" прибыли во Львов вместе с президентом Владимиром Зеленским, который находился с визитом в Турции. Они отправились на территорию одной из воинских частей, чтобы наградить военнослужащих Нацгвардии по случаю 500 дней полномасштабного вторжения России.

Освобожденные командиры приехали вместе со своими родными, некоторые из их родителей впервые увидели сыновей после российского плена и пребывания в Турции. Мать заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара Лидия была полна эмоций: "Я даже не могу подобрать слов, насколько я счастлива. Я впервые увидела своего сына почти за полтора года".

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что все освобожденные командиры обязательно вернутся на фронт, ведь они военнослужащие и остаются верными присяге.

Реагируя на возвращение командиров, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей. Он также заявил, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине защитников "Азовстали".

Защитники "Азовстали" в плену - что надо знать

В прошлом году защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления.

16 мая 2022 года командиры подразделений, находившихся на "Азовстали", получили приказ от высшего командования сохранить жизнь личного состава. В полночь 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории "Азовстали" защитников Мариуполя. Оттуда было эвакуировано около 1,7 тыс. защитников.

21 сентября стало известно об освобождении в результате обмена из российского плена 215 защитников Украины. Среди них были и пятеро командиров из "Азовстали". По условиям обмена, они должны были находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны. России тогда вернули кума Путина Виктора Медведчука и более 50 оккупантов.