Призовой фонд конкурса для иностранных журналистов составит 2,5 млн рублей.

Россия пытается привлечь иностранных журналистов на свою сторону. С этой целью страна-агрессор проведет два конкурса с премиями и церемониями награждения в Москве.

Как пишет "Агентство" со ссылкой на данные госзакупок, "Россотрудничество", призванное развивать отношения страны-агрессора с иностранными державами, в очередной раз проводит журналистский конкурс "Честный взгляд". Сейчас продолжается поиск подрядчиков, на проведение мероприятий в этом и следующем году выделяется 80 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен проинформировать о конкурсе журналистов из 79 стран (США и страны ЕС – среди них). Целью конкурса, согласно документации, является поощрение журналистов за "объективное" освещение гуманитарной деятельности страны-агрессора и повышение информированности среди иностранцев о роли и участии России в проектах, направленных на повышение качества жизни населения.

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На мероприятие, которое пройдет в этом году, выделяется 38,7 миллиона рублей. При этом призовой фонд – только 2,5 миллиона. Остальные деньги пойдут на сувениры, сбор заявок, работу жюри и пышный банкет на 100 участников в Москве. В следующем году на те же нужны пойдет 40 миллионов.

Журналистский конкурс "Честный взгляд"

Россия начала проводить конкурс, направленный на поощрение иностранных журналистов, вместе с полномасштабной войной, развязанной против Украины.

В прошлом года конкурс обошелся 40 миллионов рублей, заявки подали 118 человек из 28 стран (среди них Ирландия, Франция, Аргентина и Турции). Победителей было пять, они получили по 0,5 миллиона рублей.

По мнению российских журналистов, проведение такого конкурса – свидетельство нежелания Кремля снижать расходы на пропаганду.

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