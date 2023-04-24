Компания не называет причину прекращения сотрудничества, но оно может быть связано с громким судебным делом.

Американский журналист, консервативный политический обозреватель Такер Карлсон, известный восхвалением диктатора Владимира Путина, оправдыванием агрессии РФ против Украины и распространением российских фейков о биолабораториях в Украине, прекращает работу на FOX News, одном из самых популярных телеканалов в США.

"FOX News Media и Такер Карлсон договорились разойтись. Мы благодарим его за его работу в сети", – говорится в заявлении компании.

В компании уточняют, что последний выпуск его политического ток-шоу Tucker Carlson Tonight вышел 21 апреля. На время, пока не найден новый ведущий, шоу Карлсона заменит программа FOX News Tonight.

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Компания не называет причины прекращения сотрудничества. Однако Reuters отмечает, что объявление прозвучало менее чем через неделю после того, как Fox News урегулировала иск компании Dominion Voting Systems о клевете. Дело касалось ложных заявлений о предполагаемом использовании машин подсчета бюллетеней Dominion для манипулирования в пользу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США в 2020 году, которые звучали на шоу Карлсона. Компания в суде предоставила доказательства, что Карлсон и команда сознательно распространяли этот фейк. FOX News согласилась выплатить Dominion 787,5 миллиона долларов, но не была обязана опровергнуть распространенную информацию или извиниться.

Чем известен Такер Карлсон

53-летний журналист после работы в CNN и ряде других изданий начал работать на FOX News, где с 2009 года был политическим аналитиком и появлялся в различных программах, а с 2016 года и до сих пор вел собственное политическое ток шоу.

Такера широко обвиняли в США и за границей в распространении российской и китайской пропаганды и дезинформации с использованием медиа-платформы FOX News.

Он известен как сторонник российского диктатор Владимира Путина. В частности, Карлсон убеждал, что поддерживать диктатора "не предательство". Хотя он якобы осуждал кровавую захватническую войну, развязанную Россией против Украины, он одновременно всячески оправдывал ее и называл "спором на границе". Он распространял на многомиллионную аудиторию российский фейк о том, что США и Украина разрабатывали биологическое оружие. Кроме этого, утверждал, что якобы войска США участвуют в боевых действиях в войне в Украине. Также убеждал, что якобы Украина проигрывает войну с Россией, чтобы спровоцировать США прекратить поставки помощи.

Как отмечали в Центре противодействия дезинформации, с помощью иностранных спикеров как Карлсон кремлевская пропаганда продвигала разнообразные пророссийские нарративы.

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