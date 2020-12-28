Несмотря на наличие трещин, мост не закрыли для пешеходов.

В оккупированном Крыму треснула 55-метровая копия скандального Керченского моста, которая была установлена в Комсомольском парке.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Несмотря на наличие трещин, мост не закрыли для пешеходов.

Отмечается, что первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Так называемый "глава российской администрации Керчи" Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО «Стройгарант», которая монтировала этот объект.

Теперь под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор есть разрывы и продольные трещины.

Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект якобы будет привлекать туристов.

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Керченский мост: хронология событий

7 марта 2020 года Россия запустила по Крымскому мосту поезд для сообщения оккупированного полуострова с Краснодарским краем РФ.

Автомобильное движение по Керченскому мосту между Россией и Крымом открыли в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта.

Открытие Керченского моста большинство россиян считает главным событием 2018 года.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией в аннексированном Крыму Керченский мост смещается.

21 июня 2020 года компания, застраховавшая строительство Керченского моста, попала под санкции США.

28 сентября 2020 года послы ЕС одобрили санкции против России за Керченский мост.

1 октября 2020 года Евросоюз расширил санкции против России за сооружение Керченского моста.

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Автор: Денис Прядко