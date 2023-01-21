Кадыров продолжает оправдывать участие чеченских боевиков в войне против Украины религиозными мотивами.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, вероятно, хочет создать условия для заселения оккупированных территорий Украины мусульманским населением, заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

"Кадыров может надеяться использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий для долгосрочного переселение мусульманского населения Кавказа на оккупированные территории Украины, хотя нет независимых доказательств каких-либо таких планов", – считают в ISW.

Аналитики акцентируют, что Кадыров также продолжает попытки назначить чеченцев для выполнения административных и правоохранительных функций на оккупированных территориях. Не исключают, что он также будет пытаться превратить кадиев в местных "судей".

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"20 января Кадыров опубликовал кадры, на которых группа чеченских богословов завершает учебу в российском Университете спецназа в Грозном (Чечня), и отметил, что более 300 кадиев (судей, которые придерживаются законов шариата) и имамов планируют пройти подобные обучающие мероприятия и развертывание в Украине. Тот факт, что чеченские кадии якобы будут включены в чеченские подразделения, дислоцирующиеся в Украине, заслуживает внимания — кадии обычно выполняют судебную роль в уголовных и гражданских делах, и их присутствие в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен привлечь чеченские силы для выполнения основных функций управления на оккупированных территориях", – отмечают аналитики.

В то же время в ISW акцентируют, что Кадыров, который неоднократно оправдывал участие чеченских боевиков в войне против Украины исключительно религиозными мотивами и заявляет о якобы борьбе с "украинским сатанизмом", продолжает это делать.

В частности, накануне он возмущался из-за требований МО РФ к солдатам по уходу за собой, и отстаивал право чеченских бойцов носить бороды.

"Кадыров поставил под сомнение обоснование указаний Министерства обороны России и сказал, что они деморализуют бойцов, которые "ведут священную войну", – подчеркнули аналитики.

Роль Чечни в войне РФ против Украины

Аналитики ISW ранее сообщали, что российский диктатор Владимир Путин остро нуждается в поддержке чеченских боевиков для продолжения кровавой войны против Украины. Они выполняют функции заградительных отрядов и получают "особые задания", как ликвидация Зеленского.

Кадыров собирался отправить на войну около четверти населения – 300-400 тысяч мужчин. На конец сентября лидер Чечни извещал о привлечении лишь 20 тысяч человек и называл это "перевыполнением плана мобилизации на 254%".

Ранее стало известно, что в Чечне мужчин, которые отказываются ехать воевать в Украину, шантажируют похищением родных и пытками. Также в Чечне работают вербовочные центры.

Активное участие чеченцев в войне против Украины Кадыров обосновывал, в частности, тем, что якобы войска РФ борются с "сатанистами" и "шайтанами" в Украине, поэтому мусульманам стоит присоединиться, чтобы "защитить Коран и пророка Мухаммеда".

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