"Чеченцы помнят обиды": Кадыров вспомнил двух убитых в Европе оппозиционных блогеров РФ

Мужчины неоднократно упоминали в своих видео Кадырова и обсуждали ситуацию на Кавказе.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новые убийства местных оппозиционных блогеров на территории Европы.

Об этом он написал в Telegram.

При этом в преступлениях он обвинил «спецслужбы, работающие против России».

Речь о Мамихане Умарове («Анзор из Австрии»), которого убили 4 июля в Австрии, и Имране Алиеве («Мансур Старый»), который погиб 30 января в отеле Франции. В обоих преступлениях правоохранительные органы подозревают выходцев из Чечни.

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Мужчины неоднократно упоминали в своих видео Кадырова и обсуждали ситуацию на Кавказе.

Кадыров считает, что они и другие оппозиционеры "зарабатывают на идеи псевдопатриотизма", и "стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, в частности, против меня".

Кадыров утверждает, что спецслужбы знают, что для выходцев из Чечни неприемлемы оскорбления, мат и ложь, и чеченцы спрашивают за обиды даже 10 лет спустя».

«Помните, что еще даже до нашего запроса, от вас избавятся как от расходного материала. Это должен понимать каждый человек со здравым смыслом, прежде чем согласиться на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, беспокойтесь о семье. Иначе та же участь ждет и вас, а обвинят Кадырова и его команду», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кадыров заявил, что Владимира Путина надо пожизненно избрать президентом России.

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