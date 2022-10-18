За пленного Гиркина обещают награду.

Российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который якобы пошел в один из батальонов РФ и собирается отправиться на войну в Украину, могут убить свои же.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он уверен, что вряд ли Гиркин попадет в плен в Украине.

"Я не думаю, что он доставит нам такое удовольствие, скорее всего, застрелится. Можно как угодно к нему относиться, но я*ца у него есть… Погибнуть у него больше шансов, чем попасть в плен, – допустил Арестович. – и Гиркин немного понимает в военном деле, поэтому в нужный момент он сумеет "отпетлять" и даже выйти, как вышли многие из-под Изюма и Лимана".

"У него другая опасность. Гораздо более вероятно, что его свои "грохнут" свои же. В чем проблема знаковых персоналий, находящихся на линии фронта? Тебя там гораздо легче убить, чем в Москве. Скажут, случился обстрел… такая беда, а тело сгорело. Поэтому он такой дядька рисковый", – добавил советник ОПУ.

Арестович не считает, что планы Гиркина попасть на войну в Украину – это его личный пиар или пиар РФ.

Награда за пленного Гиркина

Напомним, ранее украинские активисты, спортсмены и общественные деятели пообещали награду тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина.

Также главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о намерении выплатить за пойманного Гиркина 100 тысяч долларов. Награду смогут получить и чиновники.