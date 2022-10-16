В социальных сетях уже предлагают открывать новый народный сбор.

Украинские активисты, спортсмены и общественные деятели обещают заплатить более 50 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

После того, как жена Гиркина опубликовала его фото в военной форме, видеоблоггер и руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко пообещал $10 000 тому, кто возьмет террориста в плен.

К инициативе Стерненка уже присоединились солист группы "Антитела" Тарас Тополя, писатель, путешественник и военный Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Каждый пообещал добавить от себя по $10 000, а "призовой фонд" в настоящее время уже составляет более 50 000$, ведь к сбору готовы присоединиться и простые украинцы.

"Если откроем сбор, то Гиркин сам сдастся", "Нужно в рашапабликах информацию распространить - за такие деньги свои же доставят", "Гиркина надо будет 100 раз перепродать, чтобы все желающие смогли его за горло подержать", - шутят в соцсетях.

Гиркин и его заявления

Игорь Стрелков-Гиркин - "экс-министр обороны ДНР", причастен к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году. Боевик публично заявлял, что лишен возможности попасть на фронт. Он активно критиковал Минобороны и собрал большую аудиторию в своем ТГ-канале. Летом сообщалось, что он попытался въехать в Херсонскую область по поддельным документам, но его задержали полиция.

Недавно Гиркин назвал взрыв на Крымском мосту лучшим приветствием "для российского президента Владимира Путина. Он написал, что "уважаемые киевские партнеры сделали праздничный "фейерверк".

По мнению Гиркина, в России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина.

Террорист открыто критиковал режим Путина и бездарное командование ВС РФ за поражения на фронте. В частности, он спрогнозировал быстрый прорыв украинских защитников к побережью Азовского моря и непосредственно до Волновахи и Мариуполя: "фронт может обрушиться, как под Изюмом".

Ранее террорист устроил неподдельную панику за успехи Вооруженных сил Украины на Харьковщине. Он считает, что россияне провалили уже все, что могли.

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