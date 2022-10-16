Если чиновники возьмут в плен российского террориста и получат за него деньги, то должны будут задекларировать доход.

Чиновники могут получить вознаграждение за взятие в плен военного преступника, российского террориста Игоря Гиркина.

Об этом в Facebook сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В сообщении отмечается, что многие госслужащие еще с начала российского вторжения пошли защищать Украину с оружием в руках.

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"Итак, можно ли будет декларанту получить вознаграждение за передачу террориста Гиркина в ГУР? Так, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время в декларации за 2022 год обязательно следует отметить эти средства как доход", - сообщили в НАПК.

Награда за взятие в плен Игоря Гиркина - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о намерении выплатить 100 тысяч долларов за передачу Игоря Гиркина в украинский плен.

Игорь Гиркин (Стрелков) - бывший так называемый "министр обороны ДНР". Сейчас СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии в небе над Донбассом гражданского Boeing 777 рейса MH17. Он является одним из подозреваемых по делу о сбитии самолета.

Гиркин еще с 2014 года активно участвует в российской агрессии. Именно под его руководством тогда были захвачены административные здания в городе Славянск Донецкой области, и от имени террористов заявлено о создании так называемой "ДНР".

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