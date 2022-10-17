Террориста не отправили на захваченные территории, выяснил журналист.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который якобы пошел в один из добровольческих батальонов РФ для войны против Украины, пока находится на российской территории.

Стрелкова не отправили на оккупированные территории, он якобы в РФ занимается подготовкой наемников или мобилизованных, рассказал журналист Денис Казанский в эфире телемарафона.

"Ну, он не однократно по крайней мере утверждал, что он хочет принимать участия в боевых действиях. То есть, очевидно, все выглядит так, что он наконец-то допросился, то есть он постоянно об этом говорил, и вот его наконец-то взяли", - отметил он.

Журналист добавил, что вопрос в том, в каком качестве Гиркина взяли принимать участие в войне против Украины, поскольку сам он по этому поводу ничего не написал.

"…но в других "Телеграм"-каналах сообщается, что он пока физически не в Украине, то есть его не отправляют на оккупированные территории, и он занимается якобы в самой России подготовкой вот этих, я так понимаю, или мобилизованных, или наемников…", - поделился Казанский.

Интересные новости о Гиркине

Игорь Гиркин не раз критиковал военное руководство России за провалы Украины и утверждал, что хочет принимать участие в войне. СМИ писали, что он пытался из Крыма попасть в зону боевых действий по поддельным документам, но его задержали.

15 октября журналисты обратили внимание на то, что террорист несколько дней ничего не писал в своем "Телеграм"-канале. Российские пропагандисты утверждали, что Гиркин "пошел воевать в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замкомбата".

16 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что заплатит за взятого в плен Гиркина 100 тысяч долларов.

Справка УНИАН. Игорь Гиркин - бывший сотрудник органов Федеральной службы безопасности России, "экс-министр обороны" самопровозглашенной "ДНР".

Еще с 2014 года он активно участвует в агрессии РФ против Украины, именно под его руководством были захвачены административные здания в городе Славянск Донецкой области, и от имени террористов заявлено о создании "ДНР".

Украинские правоохранители возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение суверенитета нашей страны.

Кроме того, Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск по делу о сбитии в небе над Донбассом гражданского самолета Boeing 777 рейса MH17. Гиркин - один из подозреваемых по делу о сбитии борта.

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