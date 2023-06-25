Инсайдом о событиях 24 июня оппозиционный политик поделился в интервью BILD.

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский уточнил, насколько сильно "стрессанул" Путин из-за страха потерять Москву и власть в случае удачного мятежа со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Инсайдом о событиях 24 июня Ходорковский поделился в интервью BILD: "Путин был реально напуган и растерян", - заявил он.

При этом Ходорковский исключил, что волнения в Москве могли быть "постановочными" со стороны российского руководства. По его словам, Путин заплатил слишком большую цену за подобную "инсценировку", поэтому это маловероятно.

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"Этот мятеж слишком дорого обошёлся Путину и ещё будет стоить ему слишком дорого, чтобы делать что-либо подобное... Этот мятеж в конечном итоге будет стоить ему власти", - указал он.

Также оппозиционный политик сомневается, что Пригожин рассчитывал на свои связи в Кремле, когда замышлял "подсидеть" Путина. Однако наверняка нашлись бы те, кто переметнулся бы на его сторону в случае успешного восстания, говорит Ходорковский.

Ходорковский оценил итоги мятежа Пригожина

Отметим, что волнения в РФ начались вечером 23 июня. Главарь "вагнеровцев" Пригожин объявил, что российские военные ударили по базе его отрядов и двинулся к столице на разборки.

Тогда ЧВК "Вагнер" стянул к Москве около 4 колонн с техникой (в совокупности более тысячи единиц) через Воронежскую область. Войска РФ пытались бить по "вагнеровцам", но попали лишь в одну машину.

В итоге "конфликт" закончился под вечер 24 июня. В ситуацию вмешался лидер Беларуси Александр Лукашенко: он провел переговоры с Пригожиным. После этого "вагнеровцы" вернулись на свои базы, а лидер ЧВК, согласно заявлению пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, должен был выехать в Беларусь.

Как вчера уточнил, российский оппозиционер Михаил Ходорковский, последствия соответствующих событий для РФ - фантастические. По его словам, вероятность того, что Путин просидит в президентском кресле до 2026 года полностью "обнулилась".

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