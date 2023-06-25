Выяснилось, что армия РФ во время множественных ударов по Воронежской области, куда 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" стянул 4 колонны техники для захвата Москвы, реально попала лишь в одну цель.
Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ". По его данным, единственной жертвой обстрелов стала одна машина "вагнеровцев".
"Ее до сих пор не убрали", - говорится в сообщении.
В Британии оценили, как от интриг Пригожина могут выиграть ВСУ
Напомним, что угрозой вооруженного захвата Москвы бывший повар Евгений Пригожин и его "вагнеровцы" усилили кризис в России.
По мнению экс-офицеров британской разведки, Пригожин унизил Шойгу, показав, что может "бескровно" занять один из крупнейших городов РФ, вопреки мнимой мощи российской армии.
Эксперты подчеркивают, что если Киева правильно воспользуется волнениями в РФ, то ВСУ уже в течение недели могут добиться тактических успехов на поле боя. В частности, за счет уничтожения логистических центров, командных штабов и линий связи.