Как известно, во время попытки предотвратить госпереворот, организованный Евгением Пригожиным, армия РФ пыталась бить по скоплениям его наемников в Воронежской области.

Выяснилось, что армия РФ во время множественных ударов по Воронежской области, куда 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" стянул 4 колонны техники для захвата Москвы, реально попала лишь в одну цель.

Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ". По его данным, единственной жертвой обстрелов стала одна машина "вагнеровцев".

"Ее до сих пор не убрали", - говорится в сообщении.

В Британии оценили, как от интриг Пригожина могут выиграть ВСУ

Напомним, что угрозой вооруженного захвата Москвы бывший повар Евгений Пригожин и его "вагнеровцы" усилили кризис в России.

По мнению экс-офицеров британской разведки, Пригожин унизил Шойгу, показав, что может "бескровно" занять один из крупнейших городов РФ, вопреки мнимой мощи российской армии.

Эксперты подчеркивают, что если Киева правильно воспользуется волнениями в РФ, то ВСУ уже в течение недели могут добиться тактических успехов на поле боя. В частности, за счет уничтожения логистических центров, командных штабов и линий связи.

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