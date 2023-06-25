Ходорковский заявил, что смеется с тех, кто упрямо называет произошедшее "постановкой".

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский прокомментировал итоги мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евнения Пригожина.

"Оружие прячем. Скоро понадобится… Эта эскапада сильно ослабила режим. Сейчас важно не дать людям из молчаливого большинства забыть то, что рассказал Пригожин про абсолютно воровскую подоплеку войны. И про то, как струсил и Путин и весь его воровской бандитский клан. Как они бежали и из Ростова-на-Дону и из Москвы и как были готовы отдать город кадыровским головорезам. Надеюсь люди поняли, что наши враги совсем не украинцы", - написал он.

Ходорковский заявил, что смеется с тех, кто упрямо называет произошедшее "постановкой".

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"Масштаб ущерба режиму фантастический. Вероятность пребывания Путина у власти до 2036 года обнулилась - диктатор не может быть смешным. Переговоры с Украиной если начнутся, то из гораздо более слабой позиции. Самостоятельность военных, а значит и их боеспособность будет резко снижена", - сказал он.

Политик считает, что российской оппозиции тоже предстоит сделать выводы.

"Как я уже писал - эта воровская власть будет снесена вооруженными людьми. Люди в "белых пальто" не субъектны. На них не стоит тратить время. Люди в регионах способны действовать. Не хватает отлаженной координации. Надо налаживать. Перерезать транспортные коммуникации власть не способна - вопрос в средствах ПВО и тяжелой технике. Их надо иметь. А значит знать, где взять. Надо точно знать расположение запасов стрелкового вооружения - отсутствие информации помешало. Наиболее активным людям нужно иметь минимальный объем вооружения у себя для захвата складов и освобождения политзаключенных. Саботаж на коммуникациях, как транспортных, так и компьютерных эффективен. Время спрессовано, если война не закончится, новый мятеж ждать не долго", - добавил Ходорковский.

Мятеж Пригожина - детали

Главарь вагнеровцев после звонка Лукашенко согласился отвести наёмников от Москвы и уехать в Беларусь под гарантии Путина.

По разным данным, уничтожено 7 единиц техники и, как минимум, 15 российских военных. При столкновениях вагнеровцев и российской армии пострадали гражданские.

Вечером 24 июня его наемники покинули центр Ростова-на-Дону, где они обосновались накануне. Сам Пригожин уехал из штаба Южного военного округа на автомобиле.

В Кремле заявили, что прекратят уголовное дело в отношении Пригожина, сам он уедет в Беларусь, а его наемников не будут преследовать за участие в мятеже.