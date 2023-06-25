Основатель ЧВК "Вагнер" нивелировал авторитет главы Минобороны Сергея Шойгу, почти "бескровно" захватив один из крупнейших городов в России.

Бывшие старшие офицеры британской разведки Кристофер Стил и Филип Ингрэм уточнили, как ВСУ могут воспользоваться на поле боя той путаницей, которую вызвал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попыткой госпереворота с захватом Москвы.

По мнению экспертов, одним из главных итогов двухдневных беспорядков в РФ стало то, что авторитетность потеряли как лидер РФ Владимир Путин, так и его военный министр Сергей Шойгу, пишет Sky News.

"Владимир Путин потерял авторитет и легитимность в России", - считает Кристофер Стил.

По его мнению, с Шойгу в РФ также "все кончено". Со временем Путин уберет его с должности министра. Однако соответствующее решение диктатор не примет сразу после "мятежа", чтобы не выглядеть в глазах мира и общества еще слабее, уточнил он.

Со своей стороны Филипп Ингрем добавляет, что Пригожин "пристыдил Шойгу" в глазах Путина показав, что фактически "бескровно" может занять один из крупнейших городов России.

Бывшие разведчики считают, что, учитывая то, что российская армия зависима от звена верховного руководства, для ВСУ пришло время действовать более активно.

Руководители среднего звена российской армии не способны проявлять собственную инициативу без указаний "с верху", поэтому Киев может углубить путаницу и кризис в РФ путем уничтожения логистических центров, командных штабов и линий связи.

"Это дает им реальную возможность, которую они могут использовать для тактического продвижения на поле боя. Но это займет неделю или около того", - прогнозируют эксперты.

24 июня Пригожин угрожал захватить Москву - что применил

Напомним, что сегодня проект "База" опубликовал дополнительные детали по поводу вчерашнего плана основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина захватить Москву.

Выяснилось, что он стянул в столицу РФ через Воронежскую область более тысячи единиц военной техники. Всего было 4 колонны техники, которые в разное время и с разным составом пересекли границу области.

Отметим, что беспорядки в РФ начались 23 июня, когда Пригожин обвинил Минобороны Россию в том, что российская армия ударила по базе "вагнеровцев". Уже под вечер 24 июня бывший повар Путина объявил, что захвата Москвы не будет после переговоров по ситуации с лидером Беларуси.

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