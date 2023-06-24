Гражданская война в России может стартовать уже в ближайшие часы, публичные лица уже начали определяться со стороной, которую поддержат.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский, который более 10 лет провел в тюрьме из-за личного конфликта с Владимиром Путиным, поддержал действия главаря "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм.

"Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность – сильнейший удар по путинской репутации. Кремлевские тролли разгоняют, что завтра все будет ок. Увы им – не будет!" – пишет Ходорковский.

Он отмечает, что ситуация однозначно свидетельствует об окончательном выходе "Группы Вагнера" и ее лидера из-под контроля Кремля. Примечательным бывший олигарх считает тот факт, что сейчас Пригожин "слово в слово" озвучивает то, что говорит "антивоенная оппозиция" с начала войны.

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В этом контексте оппозиционер призвал свою аудиторию поддержать вагнеровцев и их лидера, а также не дать властям остановить Пригожина на пути к Москве.

"Помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий. Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Если один преступник готов помешать другому – не время крутить мордой – сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим.. И да, это только начало." – призывает Ходорковский.

Бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин, комментируя заявление оппозиционера, предупредил, что это лишь начало – главное начнется, когда провластные фигуры начнут поддерживать Пригожина.

"Ходорковский призвал поддержать Пригожина. Не удивительно ни разу. Этого следовало ожидать. А вот когда начнут "переобуваться" действующие чиновники и пропагандоны – будет забавнее. А они уже начали. Вот Шурыгин, например, уже "объявил нейтралитет". Мелочь, конечно, но знаковая мелочь", – написал Гиркин.

Мятеж Пригожина и вагнеровцев – последние новости

Утром 24 июня Пригожин встретился с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове. Там Пригожин потребовал привезти к нему начальника Генштаба России Валерия Герасимова и главу Минобороны РФ Шойгу. В противном случае пригрозил походом на Москву.

Помимо Ростовской области события развиваются и на территории Воронежской области. Местный губернатор сообщил, что по трассе М-4 "Дон" на территории региона едет колонна военной техники, и призвал граждан не пользоваться пока этой дорогой. Он не сказал, чья это колонна, но учитывая, что до этого о передвижениях регулярной армии губернаторы в подобных сообщениях никогда не уведомляли, вероятно, речь идет об еще одном крупном подразделении вагнеровцев.

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