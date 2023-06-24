Жителей Воронежской области также просят временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 "Дон".

Вслед за Ростовской областью и Москвой план "Крепость" объявили и в Воронежской области России. Причиной тому стали действия главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который заявил, что его наемники идут "останавливать" министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Информация о введениии плана "Крепость" в регионах России появилась после публикации пресс-службой основателя ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным аудиосообщений, в которых он обвиняет Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и говорит, что 25 тыс. человек идут "разбираться". В МВД России ситуацию публично не комментировали", – говорится в материале.

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Отмечается, что под введением плана "Крепость" подразумевается экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН.

Кроме того, жителей Воронежской области предупредили, что по федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники.

"Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 "Дон" и индивидуальными транспортными средствами. Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области", – сказано в сообщении.

Переворот в России: план "Крепость"

23 июня Евгений Пригожин, который владеет частной военной компанией "Вагнер", заявил, что его наемники были атакованы российскими кадровыми войсками. Впоследствии он сообщил, что "вагнеровцы" идут остановить "зло", которое несет военное руководство РФ.

Силовиков разных ведомств, а также представителей ФСБ в Москве подняли по тревоге. Тогда же сообщалось, что на трассе "Дон" (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставляет блокпосты.

Кроме того, в Москве и Ростовской области объявили план "Крепость". В столице РФ силовиков привели в повышенную готовности, а в Ростовской области начали выдавать оружие срочникам.

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