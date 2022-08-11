По словам Гудкова, окружение Путина в стрессе ищет "правильный" выход из войны.

В окружении диктатора Путина сейчас раздумывают, как с "приличным итогом" завершить войну в Украине, тем самым "выйти сухими из воды".

Такое мнение высказал 24 каналу российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По его словам, в Кремле понимают: изначально задуманная и запланированная война провалилась, теперь там болезненно и со стрессом ищут выход из нее. Но пока не находят.

"Они очень надеются и до конца верят в чудо, что вдруг Украина сядет с ними за стол переговоров, если они заминируют какую-нибудь АЭС и будут угрожать уничтожением. У них больше никакой надежды ни на что не осталось", - убежден Гудков.

По его словам, у Путина понимают необходимость завершения войны из-за ряда проблем для РФ. В частности, с экономикой и диалогом с мировым сообществом, который практически остановился.

"Все нарастает как снежный слой. Там это понимают, поэтому у них задача как можно скорее закончить войну. Однако так, чтобы ее можно было продать за победу", - пояснил оппозиционер.

Ранее американские аналитики сообщили, что в РФ растеряны из-за ударов по Крыму, "референдумы" об аннексии снова переносят.