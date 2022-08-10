Пономарев заявил, что Путин и Кабаева не являются парой и не имеют общих детей.

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева не является любовницей или женой диктатора Путина, он также не является отцом ее детей.

Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Фамилию отца детей Кабаевой бизнесмен называть отказался.

"Она выполняет определенную важную задачу. Они, конечно, с Путиным что называется "хорошие друзья", то есть она играет роль этой ширмы и прикрытия. Но изначально информацию о том, что она его жена, разгонял Кремль. Это я знаю совершенно точно. Потому что я знаю людей, которые это делали", - сказал Пономарев.

Он также рассказал, как появилась "легенда" об отношениях Путина с гимнасткой. По словам Пономарева, слухи распространил в 2008 году издатель газеты "Московский комсомолец" Александр Лебедев. Тогда он написал о якобы подготовке свадьбы Путина и Кабаевой. На это крайне негативно отреагировал диктатор и Лебедев вскоре сообщил о закрытии газеты.

"Ему надо было списать инвестиции, которые туда шли. Это был неуспешный медийный проект. И это был очень хороший повод", - сказал Пономарев.

Ранее УНИАН уже сообщал, что известно о любовнице Путина и почему Кабаеву называют "самой гибкой россиянкой". Также сообщалось о ее якобы новой беременности от Путина.